Pols, branques i roques cremades són tot el que queda al llarg de les 415 hectàrees que va cremar l'incendi del Cap de Creus entre Port de la Selva i Llançà (Alt Empordà). A vista de dron, el paisatge és desolador. Les flames posen al descobert les antigues feixes que es feien servir per les vinyes i que la fil·loxera va deixar en desús. Aquestes feixes s'havien transformat ara en terrasses forestals cobrint de verd la muntanya. Més enllà d'això costa identificar què hi queda de vegetació. L'ACN ha sobrevolat l'extensió afectada per l'incendi dos dies després que els Bombers el donessin per extingit. Més enllà d'algunes zones verdes que es van salvar, la muntanya ha quedat ennegrida transformant la postal d'aquests municipis per uns anys.

Al llarg de la zona recorreguda amb dron es pot comprovar com diverses cases van viure les flames ben de prop. Les franges de protecció, però, han estat clau per frenar el foc i es pot comprovar com aquest frena en arribar en zones amb poca vegetació.

De les 415 hectàrees cremades per l'incendi que va durar tres dies, la major part és massa forestal. A més, l'incendi ha afectat sobretot al Parc Natural del Cap de Creus ja que de tota l'extensió carbonitzada, 402,28 ha formen part d'aquesta reserva natural.

Les flames van començar el divendres al migdia, poc després de dos quarts de dues. Les investigacions apunten que es tractaria d'una burilla mal apagada que va prendre la vegetació del marge de la carretera que uneix Llançà amb el Port de la Selva. La tramuntana i la falta de pluja van fer la resta per animar un foc que de seguida va enfilar-se muntanya amunt. Per extingir les flames, els Bombers van destinar-hi prop d'una vuitantena d'efectius entre dotacions terrestres i aeris.