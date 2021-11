El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha avisat als partits polítics que "seria una llàstima" que els "interessos partidistes" impedissin que els pressupostos del 2022, que ha definit com "els més importants que s'han presentat mai a la història" tiressin endavant. En un acte per presentar els comptes a representants de la societat civil i econòmica, Giró ha defensat que el projecte de llei de pressupostos suposa un "punt d'inflexió" i una "palanca" per a la reactivació econòmica i social, gràcies a la despesa que s'enfila al rècord de 38.139 milions d'euros. Giró ha admès que els pressupostos "haurien pogut ser millors" si l'Estat hagués atès la petició d'un fons extraordinari per atendre les conseqüències de la pandèmia.