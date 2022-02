«Perquè un món connectat és un món millor». Aquest és el lema de Sateliot, companyia cofundada el 2018 pel manresà Jaume Sanpera, que n’és el director executiu. Es tracta del primer operador que utilitza la tecnologia 5G per connectar l’internet de les coses. Com? Amb nanosatèl·lits. El primer, l’Enxaneta, el va posar en òrbita el març passat en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya de la Generalitat, que va fer balanç, ahir, del primer any d’aquesta prova pilot. Sateliot llançarà el segon enguany, ja com a iniciativa privada, va avançar Sanpera a Regió7.