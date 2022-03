Un grup de sis manifestants ha irromput aquest dimecres al ple del Parlament durant la sessió de control al Govern. "Només sou uns vividors" o "el poble no us dona la paraula per a falses taules de diàleg" són algunes de les pancartes amb missatges contra la classe política que han mostrat els manifestants, que han entrat des de la zona reservada per al públic fins al faristol de l'hemicicle.