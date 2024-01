El Govern ha convocat per a aquest dijous 1 de febrer la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l’emergència al sistema Ter-Llobregat. Els embassaments d’aquest àmbit han caigut per primera vegada per sota dels 100 hm3, el llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència segons el Pla Especial de Sequera. Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%, ha indicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha explicat que la situació crítica ha forçat a aquesta reunió extraordinària de dijous on “es valorarà” l’escenari i “molt probablement” es decretarà l’emergència.