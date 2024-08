El Zoo de Barcelona ha activat el protocol per al benestar dels animals durant episodis de calor intensa com els d'aquests dies. Així ho ha explicat aquest matí la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, en una roda de premsa des del Zoo. Segons ha detallat Bonet, el protocol preveu diverses mesures especials per fer front a la calor, com ara instal·lar més abeuradors. A espècies com el bisó, el búfal i també les elefantes, se les remulla amb mànegues o aspersors i als felins i als ossos se'ls activen els ventiladors que tenen a les estances interiors. També s'adapta la dieta dels animals per incloure-hi aliments més frescos. Alguns exemples són la fruita congelada i els gelats de brou o de suc de fruita que s'ofereixen als primats.