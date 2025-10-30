La Sagrada Família col·loca el primer element de la creu a la torre de Jesucrist
S'ha col·locat aquest dijous el primer element que forma part de la creu de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, fet que marca l'inici de la fase final de la construcció d'aquesta torre central del temple. La peça correspon al braç inferior de la creu, amb una alçària de 7,25 metres i un pes de 24 tones. Va arribar el passat mes de juliol dividida en quatre panells que es van situar en una plataforma de treball, a sobre de la nau central, a 54 metres d'alçada per dur-hi a terme les tasques d'assemblatge, la instal·lació dels vidres i les obres interiors, com ara la col·locació de pedra.