Els principals punts del pla de xoc contra la pesta porcina a Catalunya
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que convocaran a les organitzacions agràries i a tots els alcaldes de Catalunya per activar el pla de control poblacional de porcs senglars al conjunt del territori davant del brot de pesta porcina africana. Ho ha dit aquest dimarts en roda de premsa després d’una reunió amb els alcaldes i representants dels 18 municipis que es troben en la zona afectada per la malaltia. Més informació