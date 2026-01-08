Imatges de la seixantena de tractors i declaracions de Pere Noguera (Agricultor)
La pagesia de la Catalunya central secunda aquest dijous la protesta d'àmbit català contra la firma d'un acort entre la Unió Europea i el Mercosur (Mercat Comú del Sud). Una seixantena de tractors i desenes de pagesos es conmcentren des del migdia a l'enllaç entre l'Eix del Llobregat (C-16) i l'Eix del Lluçanès (C-62). Fins aquest punt s'hi han desplaçat en una marxa lenta que ha arrencat a Sallent amb pagesos vinguts d'Osona, el Bages, l'Anoia i el Berguedà. Més informació