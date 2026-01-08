Jaume Prats, pagès de la Catalunya Central
Jaume Prats, un altre dels concentrats i membre de Revolta Pagesa, ha assegurat que cal donar una "visió de contundència" perquè "els polítics locals no ens fan cas" i ha reclamat: "A veure si fent més força [el missatge] arriba on ha d'arribar". De moment, creu afirma que a Brussel·les, "ja tenen constància de les protestes" i defensa que aquest acord no només afecta la pagesia sinó "tota la societat". "Ens estem venent la sobirania alimentaria a nivell europeu i, amb aquest acord, ens estem tirant daltabaix d'un cingle", ha reblat Prats. Més informació