La barra del Trabucador es manté tallada almenys per un punt, impedint l'accés a les salines de la punta de la Banya
La llevantada ha trencat la barra del Trabucador per almenys un punt, segons ha confirmat aquest dimecres l'empresa Infosa, que gestiona les salines de la punta de la Banya. Tot i que el temporal de mar es troba en fase de retrocés, bona part de l'istme segueix cobert per l'aigua del mar deixant el camí impracticable i impedint l'accés a les instal·lacions salineres. Fonts d'Infosa han avançat que durant aquesta jornada de dimecres verificaran l'existència de possibles trencaments més enllà del detectat en el primer terç longitudinal de l'istme. Si les condicions del temps i l'estat del mar acompanyen, l'empresa confia poder recuperar l'accés al llarg d'aquesta mateixa setmana.