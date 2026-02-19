Sindicats educatius titllen d’“absolutament insuficient” la proposta d’Educació i mantenen les mobilitzacions a Barcelona
Els sindicats d’educació veuen “absolutament insuficient” i, fins i tot, “ofensiva” la proposta d’incrementar en uns 1.500 euros el complement específic dels docents en quatre anys que la conselleria ha plantejat. Així ho han valorat els representants dels sindicats després d’una reunió amb responsables del Departament d’Educació aquest dijous. Segons els sindicats, el departament els hauria reconegut que la proposta és “insuficient” i els ha convocat a tres meses de negociació la setmana que ve per proposar-los millores. Les organitzacions mantenen la voluntat de fer una setmana de vagues al març i reivindiquen que la “pressió” als carrers, amb una manifestació multitudinària la setmana passada, ha portat el departament a negociar. Més informació