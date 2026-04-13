Albirada una balena de 18 metres a la costa de Barcelona
La van albirar divendres des del vaixell 'Ría de Ferrol'. Una balena d'uns 18 metres, calculen, a 12 milles del port de Barcelona, segons relata el capità de l'embarcació, Sergi Rodríguez. "Ha estat molt emocionant trobar-la", somriu. "Vam estar una hora veient-la". Amb ella es dona per inaugurada la temporada d'albiraments a Barcelona. És la primera que enregistren aquest any. Fa sis anys que aquest veler embarca turistes al Port Olímpic per observar balenes. Fa tres, van arribar a enregistrar-ne una a menys d'una milla de l'Hotel Vela. Des d'aquest vaixell les han vist fins i tot saltar.