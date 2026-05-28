Presentació campanya lluita contra incendis bombers consellera Parlon
La Catalunya Central, i tot el país, afronten la nova campanya de lluita contra els incendis forestals conscients que la frondosa vegetació que ha nascut amb les intenses pluges es pot tornar de cop en combustible. Així ho ha destacat també la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha presidit aquest dijous al matí a l’aeroport de Sabadell la presentació del dispositiu de lluita contra els incendis forestals d’enguany, una campanya que ha qualificat de “clàssica”, i marcada per la forta calor que ja es deixa notar i per l’acumulació de vegetació per les pluges de l’hivern i la primavera. Més informació