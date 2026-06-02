Fernando Giménez Barriocanal explica que l'organització de la visita del Papa reconeix la "realitat idiomàtica" catalana, però diu que el Vaticà en decidirà l'ús.
El Govern de Salvador Illa ha activat gestions per aconseguir queel català tingui més pes en les intervencions del papa Lleó XIVla setmana que ve a Catalunya i que, en concret, sigui utilitzat durant la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, l'acte de rellevància internacional que ha motivat el viatge del Pontífex a Espanya. Així ho ha avançat RAC 1 i ho han confirmat fonts de l'Executiu a EL PERIÓDICO després que el predomini del castellà en els actes que oficiarà el Pontífex hagi aixecat polseguera entre els partits polítics catalans.