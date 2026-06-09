La salutació del Papa en català a la Catedral de Barcelona: “Bon dia i bona ora, gràcies per ser aquí”
El papa Lleó XIV ha saludat els 6.000 fidels que, segons la Guàrdia Urbana, l’esperaven fora de la catedral de Barcelona. El pontífex ha sortit del temple després de l’oració de l’hora mitjana acompanyat pel cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i ha dirigit unes breus paraules a les persones que hi havia congregades. Ha estat una intervenció molt breu, que ha començat amb un “bon dia i bona ora”, en català. El pontífex ha barrejat català i castellà, per donar les “gràcies” als assistents “per la paciència”, “per l’alegria” i per ser allà. “Celebrem tots la fe en Crist. Jesucrist ens ha cridat a viure en un sol poble beneït en la fe. Que Déu us beneeixi a tots”, els ha dit. Lleó XIV ha marxat amb un “adeu-siau”. Més informació