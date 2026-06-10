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Així ha estat la inauguració de la torre de Jesús de la Sagrada Família (amb la participació del Papa)
El papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la més alta del temple, que és, amb 172,5 metres, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona. També ha estat l'acte final i central de la visita del Papa a Catalunya abans de marxar a les Canàries aquest dijous. Més informació