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Montserrat es blinda per a l'arribada del Papa Lleó XIV
Montserrat ja està rebent des de trenc d’alba els primers pelegrins que assistiran aquest migdia a la visita i el rosari del Papa al monestir. I ho fa convertida en una plaça fortificada, amb importants restriccions ja anunciades i extremes mesures de seguretat, ben visibles des del primer moment que es vol accedir al santuari. Cal recordar que des d’aquest dimarts al vespre ja està tancat l’accés per carretera, i aquest matí a primera hora ja hi havia un ampli dispositiu dels Mossos a l’inici de la connexió amb la C-55 des de Monistrol per controlar que només hi podien passar vehicles autoritzats. Més informació