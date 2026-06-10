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Així ha estat l'arribada del Papa Lleó XlV a Montserrat

Així ha estat l'arribada del Papa Lleó XlV a Montserrat

Ariadna Gombau

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Així ha estat l'arribada del Papa Lleó XlV a Montserrat

Ariadna Gombau

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Després d’un trajecte d’uns 40 minuts des de Brians 1 fins a l’Abadia de Montserrat, el Papa ha arribat al santuari, on milers de persones feia hores que l’esperaven. El pontífex ha pujat al papamòbil al Mirador dels Apòstols i ha fet el trajecte fins a l’entrada de l’abadia entre gran expectació. Al seu pas, ha saludat els fidels emocionats que l’aclamaven i, en alguns moments, també ha beneït infants.

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