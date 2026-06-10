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La visita del Papa Lleó XIV, en directe
Regió7
Manresa
La visita del Papa a Montserrat, que tindrà lloc aquest dimecres 10 de juny, serà un esdeveniment històric que alterarà el ritme habitual del santuari i de la Catalunya central. La visita ha alterat el ritme habitual de l'Abadia, que ha quedat completament blindada i que preveu l'arribada de milers de fidels al llarg del matí per poder presenciar d'aprop el pontífex. La jornada és també significativa per als centres penitenciaris, atés que Lleó XIV visitarà per primera vegada una presó: la triada és també de la Catalunya central, Brians 1.