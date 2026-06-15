Arrenca la campanya del cereal a la Catalunya Central amb produccions que es preveuen "molt irregulars"
Sant Martí de Tous - La campanya de sega del cereal ja està en marxa a algunes comarques de la Catalunya Central com l'Anoia i el Bages, mentre que a les zones més altes com el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona està previst que arrenqui la setmana que ve. La calor dels últims dies ha accelerat l'inici de campanya. Joan Vidal, coordinador d'Unió de Pagesos a l'Anoia, preveu que sigui una campanya "estàndard", però "molt irregular". En aquest sentit, Vidal diu que hi haurà zones amb produccions "molt bones" que poden enfilar-se fins als 5.500 quilos per hectàrea, però d'altres més dolentes on les pluges d'hivern i l'avançament de la calor ha perjudicat. Vidal lamenta que els preus segueixen a la baixa per als productors. Més informació