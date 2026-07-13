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Aitana i El Mago Pop compren el Teatre Aquitània de Barcelona
La cantant Aitana i Antonio Díaz, El Mago Pop, han anunciat aquest dilluns la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. "Ens feia molta il·lusió unir-nos per fer aquest projecte i que tots els artistes de diferents disciplines puguin connectar amb el seu públic", ha dit Aitana en un vídeo. Amb aquesta iniciativa, com han detallat en un comunicat, els dos artistes realitzen "una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat" i impulsaran un projecte per generar "noves oportunitats per creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona". Més informació