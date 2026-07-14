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El foc forestal de Rubió afecta una superfície de 25 hectàrees, segons els Agents Rurals
El foc forestal de Rubió (Anoia) afecta 25 hectàrees de superfície forestal, segons els càlculs provisionals dels Agents Rurals, que indiquen que les flames han començat en terme municipal de Castellfollit de Boix (Bages). Els Bombers treballen amb 36 dotacions, 9 de les quals aèries, en un incendi que s'ha detectat cap a dos quarts de cinc d'aquest dimarts a la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. Les flames cremen amb intensitat en una zona despoblada i el potencial d'afectació és gran. El flanc esquerre tira amb intensitat, però es prioritza el dret perquè és el que més risc podria córrer en cas de canvi de vent, que se'n preveuen. Més informació