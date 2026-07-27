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VÍDEO | Més d'un centenar d'afectats en l'incendi d'una catenària al metro entre Clot i Glòries
El SEM està fent la valoració d'unes 120 persones aproximadament arran de l'incendi d'una catenària a la Línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries aquest dilluns a la tarda. Cap d'elles presenta símptomes de gravetat i només algunes són ateses amb mascaretes d'oxigen per inhalació de fum. Altres ja han pogut marxar a casa. Més informació