Declarat un incendi forestal a Collserola
Els Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona treballen en un incendi forestal a Collserola que afecta també el terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Els Bombers de la Generalitat han informat que presten suport als de Barcelona amb deu dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir. També han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. L'avís és de les 15.35h. Per facilitar els treballs d'extinció, s'ha restringit el trànsit a les pistes forestals, tant vies com camins; així com la Carretera de l'Arrabassada, tancada en direcció Sant Cugat. L'Ajuntament d'Esplugues ha desallotjat l'Espai Mireia per precaució i es demana el confinament preventiu als veïns del barri de Can Caralleu. Més informació