Arriba la festa de Halloween i amb ella les maratons de pel·lícules de terror. Si vols passar por aquest cap de setmana (i especialment la nit del 31 d'octubre) i no tens gaires ganes de sortir de casa, no et pots perdre aquestes cinc pel·lícules de terror que pots trobar a les plataformes digitals. Mira el vídeo, on trobaràs imatges d'aquests títols:

BLOOD RED SKY

Estrenada el juliol passat, el film té lloc durant el segrest d’un vol transatlàntic, i la història se centra en una dona amb una estranya malaltia que ha de revelar el seu monstruós secret per tal de protegir al seu fill.

SPIRAL: SAW

El maig passat va tornar Saw. Un detectiu, Ezekiel «Zeke» Banks, decideix investigar uns esgarrifosos assassinats duts a terme per un imitador de Jigsaw. Sang i crits assegurats.

THE FOREVER PURGE

Cinquena i última entrega de The Purge. Adela i el seu marit, Juan, viuen en Texas i es guanyen la vida treballant per a l’adinerada família Tucker. En la matinada posterior a la Purga, una banda d’assassins emmascarats ataca als Tucker i les dues famílies s’uneixen per sobreviure. Als cinemes es va estrenar el 21 de juliol.

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT

Tercera pel·lícula de The Conjuring, estrenada el juny d'enguany. Ed i Lorreine Warren s’enfronten a un nou cas d’assassinat on l’acusat assegura que ho va fer després de ser posseït per un dimoni.

MALIGNANT

El film més recent, d'aquest darrer setembre mateix. En ell, Madison es troba paralitzada per unes visions d’assassinat esgarrifoses. El seu turment empitjora quan descobreix que aquests somnis són, de fet, realitats aterridores.