TRÀILER: ‘Torrente presidente’, de Santiago Segura
La icònica i particular franquícia de Santiago Segura ‘Torrente’ torna aquest divendres als cinemes després de 12 anys. La saga, que és una de les més taquilleres de la història del cinema espanyol, irromp amb una sisena entrega envoltada d’hermetisme. ‘Torrente presidente’ aterrarà a les sales sense que s’hagi fet públic un argument del film, ni pràcticament imatges de la producció. També arriba ‘El testamento de Ann Lee’, sobre una de les societats utòpiques dels EUA, dirigida per Mona Fastvold i amb Amanda Seyfried. En plataformes, 3Cat estrenarà la tercera temporada de la sèrie juvenil ‘Jo mai mai’. Per la seva banda, Prime Video oferirà ‘Day One’, un thriller psicològic ambientat a Barcelona durant el Mobile World Congress. Més informació