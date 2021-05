Un centenar d'integrants del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SPEC) i de la Coordinadora d'Assemblees Interuniversitàries (CAI) bloquegen des de les 7.00 h d'aquets dimecres els principals accessos al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) en la primera de les dues jornades de vaga que hi ha convocat. El col·lectiu reclama que es garanteixi l'accés als estudis universitaris a tothom amb una bateria de mesures que demanen que s'implantin amb caràcter immediat a la universitat vallesana, a més de reclamar un referèndum per implementar l'avaluació única en lloc de la contínua. Al llarg del matí es preveu bloquejar l'accés a les diferents facultats per fer visible la protesta.