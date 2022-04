El director del Consorci Sanitari de l'Anoia, Jordi Monedero, opina que la retirada de les mascaretes en espai interiors és una mesura "correcta i que havia d'arribar". En aquest sentit, defensa que sempre s'estarà a temps de tornar a implantar la mesura en cas que hi hagi un rebrot important o l'aparició d'una nova soca. Per altra banda, Monedero s'ha mostrat convençut que la retirada de les mascaretes no comportarà un col·lapse als centres sanitaris.