Unes 400 persones han assistit aquesta tarda a la concentració per una millora de les condicions laborals a la sanitat pública de l'Anoia. La concentració ha tingut lloc a la porta de l'Hospital Universitari d'Igualada, convocats per Personal en lluita, que en les darreres setmanes ha fet una campanya a través de xarxes per reclamar millors condicions.