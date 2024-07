El vol inaugural d'aquest dijous de l'European Balloon Festival ha comptat amb l'estrena de la Càpsula Aerostàtica Espacial. Es tracta d'una cabina preparada per volar a 20.000 metres d'altura, tancada i pressuritzada, que ha estat desenvolupada per l'empresa aeroespacial Zero 2 Infinity i adaptada per l'empresa igualadina Ultramagic. La directora d'operacions d'Ultramagic, Neus Lladó, ha explicat que l'encàrrec del projecte l'ha fet el productor musical turc-holandès Burak Yeter, un "enamorat de l'espai" i que volia fer sessions de DJ a gran altura i retransmetre-les per streaming.