L'European Balloon Festival ha acollit aquest dijous una estrena mundial. Es tracta de la presentació de la Càpsula Aerostàtica Espacial, un globus aerostàtic preparat per volar a 20.000 metres d'alçada amb la cistella tancada i pressuritzada. És un projecte experimental impulsat pel músic turc-holandès Burak Yeter que fa temps que volia fer sessions de DJ a gran altura per emetre-les amb streaming. El projecte és el resultat de més de quatre anys de feina entre les empreses Ultramagic i Zero 2 Infinity. El festival igualadí, que s'allargarà fins el 14 de juliol, compta amb 50 globus aerostàtics provinents de països com Anglaterra, França, Itàlia, Tunísia o el Marroc, que competiran al costat de la trentena de pilots catalans i espanyols.