Declaracions de Joan Vidal, representant d'Unió de Pagesos a l'Anoia, sobre la campanya 'Pagesia o foc'
Unió de Pagesos ha presentat aquest dilluns la campanya 'Pagesia o foc' per exigir canvis estructurals per al sector. El sindicat ha presentat la campanya de manera simultània a set localitats del país on s'ha llegit un manifest. Entre d'altres, reclamen "preus justos" per a la pagesia, ajudes per garantir el relleu generacional i una compensació per al pagès de fins a 6.000 euros l'any per la tasca que fa i la seva contribució a l'equilibri territorial. Un dels actes s'ha fet nucli de Maians (on els participants han desplegat una pancarta amb el lema 'Pagesia o foc'. Els actes han comptat amb la participació de 200 representants del sindicat. El manifest es tanca amb la frase: "O es posa la pagesia al centre, o aquest país cremarà".