Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i dues dones, d'entre 33 i 44 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Va passar el 2 de desembre després d'una investigació que va començar a finals del 2024, quan el cos va tenir coneixement d'una possible plantació de marihuana en una casa de Calaf. La investigació va identificar els responsables, membres d'una organització criminal que tenia un altre habitatge al Carme on es cultivava marihuana. També es van localitzar 1.722 plantes de marihuana i 7,9 kg de cocaïna i es van fer inspeccions a cinc habitatges de Vilanova del Camí, Calaf, Carme i Igualada. Més informació