Del còmic llegit al còmic col·leccionat: dos igualadins impulsen un marketplace europeu

Un nen de set anys s’atura davant d’un estand ple de còmics. No mira pantalles, no busca cromos digitals ni videojocs. Pregunta pels números, pels dibuixos, per les històries. Sap què vol. L’escena no és excepcional, asseguren, sinó cada cop més habitual. I és una de les imatges que explica per què el còmic —lluny de desaparèixer— viu un moment de retorn silenciós però constant, també entre les noves generacions. Més informació

