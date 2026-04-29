Trobada de la Diputació de Barcelona amb càrrecs electes de l'Anoia al Consell Comarcal

Trobada de la Diputació de Barcelona amb càrrecs electes de l'Anoia al Consell Comarcal

La diputada de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell, acompanyada del diputat adjunt, Soufian Laroussi, ha visitat aquest dimecres la seu del Consell Comarcal de l’Anoia per donar a conèixer a un grup de càrrecs electes de la comarca els àmbits de treball i els recursos que ofereix la corporació als municipis per impulsar polítiques socials locals.

La trobada s'ha celebrat a la sala d'actes del Consell Comarcal de l’Anoia, presidida per la seva presidenta, Noemí Tucharte i amb representants electes dels municipis d’Igualada, Cabrera d’Anoia, el Bruc, la Torre de Claramunt, Masquefa, Vilanova del Camí, Hostalets de Pierola, Òdena, els Prats de Rei, Argençola i Sant Martí de Tous, dins aquesta nova edició de l’Espai de diàleg impulsat per la corporació.

