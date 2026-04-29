Trobada de la Diputació de Barcelona amb càrrecs electes de l'Anoia al Consell Comarcal
La diputada de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell, acompanyada del diputat adjunt, Soufian Laroussi, ha visitat aquest dimecres la seu del Consell Comarcal de l’Anoia per donar a conèixer a un grup de càrrecs electes de la comarca els àmbits de treball i els recursos que ofereix la corporació als municipis per impulsar polítiques socials locals.
La trobada s'ha celebrat a la sala d'actes del Consell Comarcal de l’Anoia, presidida per la seva presidenta, Noemí Tucharte i amb representants electes dels municipis d’Igualada, Cabrera d’Anoia, el Bruc, la Torre de Claramunt, Masquefa, Vilanova del Camí, Hostalets de Pierola, Òdena, els Prats de Rei, Argençola i Sant Martí de Tous, dins aquesta nova edició de l’Espai de diàleg impulsat per la corporació.