Declaració de l'acusat al judici per l'esquarterament a Piera
El jove de 25 anys que el desembre del 2022 hauria matat i esquarterat el seu company de pis a Piera ha admès els fets. Aquest dimarts ha començat el judici a l'Audiència de Barcelona contra J.R.H.E. que tenia 21 anys en el moment dels fets. La vista, que es va iniciar el dijous dia 30 amb la selecció del jurat, ahir no es va poder celebrar, i per això aquest dimarts ha estat el primer dia de declaracions.
L’acusat només ha respost a les preguntes del seu advocat, malgrat que en un primer moment s’ha mostrat desorientat i ha dit que respondria també al fiscal. Després d’una breu interlocució en privat amb el seu lletrat, finalment s’ha reafirmat en només respondre'l a ell.