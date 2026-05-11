Tasques de creació d'un eix de confinament prioritari al terme del Bruc
La Generalitat vol evitar que els grans incendis de sisena generació puguin arrasar el país, travessant-lo d'una banda a l'altra. Per això ha dissenyat 14 eixos de confinament, que significarà fer tasques agrícoles i forestals per a establir zones en les quals un gran incendi pugui ser aturat. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya, i el confinament es refereix al foc, a àrees on el foc pugui ser confinat i aturat, i que, per tant, protegeixi també els nuclis habitats.
Els catorze eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en cinc eixos que es consideren prioritaris: Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló; Perafita-Manresa; Girona-Celrà; Argentona-la Roca; i Rasquera-Perelló.
No són tallafocs, sinó àrees de neteja forestal, amb vegetació mínima, perquè un hipotètic foc que corri per les capçades dels arbres pugui baixar a terra i ser aturat més fàcilment. I d'aquests eixos de confinament n'hi haurà cinc de prioritaris, entre els quals els que conformaran Igualada, Martorell, i Manresa. I és que la massa forestal ocupa el 65% del territori de Catalunya.