L'alcalde d'Igualada i la regidor de Governació en un vídeo
La Policia Local d'Igualada ha identificat i sancionat un home que feia compravenda il·legal de vehicles al mig de la via pública. Diversos veïns s’havien queixat que hi havia vehicles estacionats durant molt temps a la via pública i deien que eren d’un resident a la zona veí que els venia i ocupava espais del carrer com a magatzem de cotxes.
Es tractava d'una activitat que es feia al barri del Sant Crist, principalment al carrer del Bisbe Robuster.
La Policia Local va investigar i seguir a xarxes l’activitat de l’home que publicava anuncis a Wallapop i plataformes similars. Treballant conjuntament els serveis jurídics municipals amb la feina dels agents es va poder fer un informe que ha acabat amb una sanció de 3000 euros per fer aquesta activitat ocupant via pública sense permís.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la regidora de Governació, Carlota Carner, han compartit a xarxes socials un curt vídeo en el que expliquen el fet i acaben amb l'slògan, "A Igualada, qui la fa la paga".