Els Mossos d’Esquadra detenen tres homes per sostracció i receptació de catalitzadors arreu del territori català
Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir els dies 13 i 14 de maig tres homes, de 55, 54 i 27 anys, com a presumptes autors d’un delicte de receptació i pertinença a grup criminal. A un d’ells també se l’investiga per 17 delictes de furt.
Les detencions formen part de la segona fase d’una investigació iniciada el mes de gener sobre el furt de catalitzadors de vehicles en diferents poblacions de l’Anoia, Segrià i Vallès Occidental. En la primera fase, explotada el 19 de març, es van detenir tres homes com a presumptes autors de trenta delictes de furt i pertinença a grup criminal.
En aquesta segona fase, els investigadors es van centrar en la receptació dels catalitzadors sostrets, és a dir, en la localització de les persones encarregades de comprar i donar sortida al material.
Durant setmanes, els agents van constatar que el material sostret es lliurava a dues persones concretes en poblacions diferents.
El 13 de maig, els investigadors van dur a terme tres entrades i escorcolls simultanis a naus de Terrassa, Igualada i Vilafranca del Penedès. En aquests dispositius es van intervenir diversos catalitzadors i altre material relacionat amb l’activitat delictiva, així com indicis que acrediten l’activitat de receptació.
A Terrassa es va inspeccionar un conglomerat de trasters que era el punt intermedi d’emmagatzematge dels catalitzadors sostrets. També s’hi van localitzar peces de motocicletes sostretes. Es van detenir dues persones per receptació.
A Vilafranca del Penedès es va fer una entrada en una empresa dedicada a la gestió i tractament dels catalitzadors, on es va detectar una irregularitat en el registre de compres. Aquesta empresa seria la destinació final dels catalitzadors sostrets, que després eren transportats a Ucraïna.
Detenció del quart implicat en els furts de catalitzadors
Durant la primera fase de la investigació es van identificar els quatre presumptes autors dels furts de catalitzadors, però només se’n van localitzar i detenir tres. El 14 de maig es poder detenir a Igualada el quart implicat, a qui se’l relaciona amb 17 delictes de furt comesos a Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a dependències policials amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan els requereixi.