El músic d'Igualada Jordi Savall guardonat amb el prestigiós el Premi Ernst von Siemens de Música 2026
El músic igualadí Jordi Savall ha rebut aquest cap de setmana el premi Ernst von Siemens de música. L'acte de lliurament es va celebrar dissabte a la tarda a Múnic, i hi va assistir la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.
El músic va rebre aquest prestigiós premi, que concedeix la Fundació Ernst von Siemens, en reconeixement de la seva extraordinària trajectòria, i per haver fet contribucions fonamentals a la música antiga com a intèrpret, estudiós i ambaixador musical. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall, per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.