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Cinc detinguts d'un grup criminal internacional que tenia una plantació de marihuana a l'Anoia
Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes i una dona, d’entre 35 i 55 anys, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. La investigació ha permès desmantellar tres habitatges destinats exclusivament a la plantació de marihuana, ubicats a Pallejà, la Torre de Claramunt i Canyelles i gestionats per una mateixa organització criminal. Els agents han intervingut més de 2.000 plantes de marihuana i calculen una defraudació elèctrica en els tres domicilis de més de 140.000 euros. Aquest grup criminal internacional tenia diversos antecedents per delictes contra la salut pública i falsedat documental, entre altres. Més informació