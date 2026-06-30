Els Mossos d’Esquadra detenen tres persones i desarticulen un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Vilanova del Camí
Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir, el passat 23 de juny, dos homes i una dona de 46, 20 i 24 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes i pertinença a grup criminal.
A mitjans de novembre de 2025, els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d’un punt de venda de substàncies estupefaents, principalment cocaïna, al municipi de Vilanova del Camí (Anoia). Aquest fet generava una gran sensació d’inseguretat a la zona, ja que es trobava molt a prop d’una escola i un parc infantil. A més, els compradors hi acudien a qualsevol hora de la nit, fet que provocava molèsties als veïns.
Al llarg de la investigació, els mossos van detectar indicis compatibles amb la venda de drogues en l’entorn de dos domicilis. En diverses ocasions, els investigadors van comissar substàncies estupefaents a persones que acabaven de comprar en aquests habitatges.
El passat 23 de juny al matí es va fer una entrada i perquisició judicial als dos domicilis. A l’interior s’hi van localitzar quatre armes de foc, sis navalles, set matxets i una espasa. També es van intervenir documents amb el registre de les vendes de droga, material per a la seva preparació i distribució, i 1.850 euros en efectiu. Més informació