Un incendi de vegetació agrícola crema camps de rostolls i canyes a Capellades
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge en un incendi de vegetació agrícola a Capellades, a prop de la carretera C-15. L'avís del foc s'ha rebut a les 15.04 hores a través del telèfon d'emergències 112. Segons han informat els Bombers, les flames afecten principalment camps de rostolls i una zona de canyes. Per extingir l'incendi, el cos d'emergències hi ha mobilitzat sis dotacions terrestres i tres mitjans aeris, que treballen conjuntament amb efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Els equips centren els esforços a estabilitzar el cap del foc, prioritzant les descàrregues d'aigua en aquest punt per evitar que l'incendi continuï avançant. De moment, no s'ha informat sobre l'afectació a persones o habitatges, ni tampoc sobre la superfície cremada. Les tasques d'extinció continuen en marxa.