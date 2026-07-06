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El foc a la Pobla de Claramunt ha afectat algunes cases

El foc a la Pobla de Claramunt ha afectat algunes cases

Bombers de la Generalitat

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El foc a la Pobla de Claramunt ha afectat algunes cases

Bombers de la Generalitat

la Pobla de Claramunt
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Les flames del foc que afecta la comarca de l'Anoia han impactat contra tres indústries a Carme, i també algunes cases a la Pobla de Claramunt. Malgrat això, no hi ha cap persona afectada. És un primer balanç dels Bombers en relació amb l'afectació a les persones.

L'incendi que s'ha declarat aquesta tarda entre Carme i la Pobla de Claramunt obliga a confinar el sud d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí, que s'afegeixen des de poc abans de les 7 de la tarda als nuclis de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i l'oest de Capellades i la Pobla de Claramunt, que ja s'ha demanat que es confinessin a casa poc abans de les 6 de la tarda. El confinament per l'incendi de l'Anoia afecta unes 33.000 persones aproximadament dels diferents municipis. També s'ha hagut de desallotjar una zona de masies a Vilanova del Camí, i s'ha habilitat el pavelló d'esports per si era necessari que algú s'hi acollís. Tot i això, de moment tothom ha preferit recórrer a familiars o amics.

Fins a dos quarts de vuit del vespre, el foc havia calcinat 225 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Del total afectat: el 70% correspon a terreny forestal, el 25% agrícola i el 5% sòl urbà. Segons les estimacions dels Bombers, aquest incendi podria tenir un potencial de 4.000 hectàrees.

48 dotacions terrestres i 9 helicòpters de Bombers treballen en el foc que s'ha declarat a 2/4 de 5. Les flames haurien començat al voral de la carretera BV-2131, que porta fins a la Pobla de Claramunt. Segons els Agents Rurals, la superfície afectada era ja d'unes 150 hectàrees, a les 7. Més informació

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