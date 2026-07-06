Imatges aèries de l'incendi forestal de Carme
L'incendi que s'ha declarat aquesta tarda entre Carme i la Pobla de Claramunt obliga a confinar el sud d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí, que s'afegeixen des de poc abans de les 7 de la tarda als nuclis de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i l'oest de Capellades i la Pobla de Claramunt, que ja s'ha demanat que es confinessin a casa poc abans de les 6 de la tarda.
27 dotacions terrestres i 2 helicòpters de Bombers treballen en el foc que s'ha declarat a 2/4 de 5. Les flames haurien començat al voral de la carretera BV-2131, que porta fins a la Pobla de Claramunt. Segons els Agents Rurals, la superfície afectada era ja d'unes 150 hectàrees, a les 7.
Un equip d'uns 100 bombers treballen a la zona, segons ha comentat en roda de premsa David Borrel, cap de Bombers. "És el segon que més ens preocupa després del de Sentmenat. Sobretot per la seva capacitat de crear piroconvecció, encara que estem a les darrereshores del dia". Borrell afegia que "a les zones que impacta hi ha urbanitzacions, i per això hem protegit la problació confinant-la en direcció nord". El cap de Bombers afegia que "prioritzem el flanc dret, cosa que evita que ens entri al Bruc". Més informació