Imatges de les flames de l'incendi de Carme des d'Igualada
27 dotacions terrestres i 2 helicòpters de Bombers treballen en un incendi que s'ha declarat a dos quarts de cinc de la tarda a Carme. Les flames haurien començat al voral de la carretera BV-2131, que porta fins a la Pobla de Claramunt. Els Bombers han demanat als veïns de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i l'oest de Capellades i la Pobla de Claramunt que es confinin a casa seva.
Ara mateix es concentren els esforços al flanc esquerre de l'incendi. El foc crea una intensa columna de fum que es deixa veure des de bona part de la zona. L'inici se situa a l'alçada del punt quilomètric 2,9 d'aquesta carretera. El foc s'ha iniciat en una zona agrícola, però també ha afectat una mica de superfície forestal. Des de Carme ja no es veuen flames i els pagesos estan segant els camps per si el foc avança, però ja es comencen a veure les flames des d'Igualada, avançant cap a Vilanova del Camí.