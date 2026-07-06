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L'incendi de Carme, vist des de l'aire

L'incendi de Carme, vist des de l'aire

Agents Rurals

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L'incendi de Carme, vist des de l'aire

Agents Rurals

Carme
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L'incendi que s'ha declarat aquesta tarda entre Carme i la Pobla de Claramunt obliga a confinar el sud d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí, que s'afegeixen des de poc abans de les 7 de la tarda als nuclis de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i l'oest de Capellades i la Pobla de Claramunt, que ja s'ha demanat que es confinessin a casa poc abans de les 6 de la tarda. Més informació

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