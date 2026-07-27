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Vídeo dels atacants de la mesquita de Vilanova del Camí
Mesquita de la Pau de Vilanova del Camí
Vilanova del Camí
Els Mossos d'Esquadra investiguen un atac islamòfob a la mesquita de Vilanova del Camí. Una gravació de les càmeres de seguretat de l'edifici mostra com dues persones encaputxades van fer els grafitis la nit de divendres a dissabte. La mesquita va aparèixer amb dues pintades, una amb la paraula "remigració", i l'altra, a la porta de fusta, amb una creu cristiana. A més a més, els autors van dipositar a terra uns trossos de carn de porc. Més informació