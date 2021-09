Claret de Cavallers, al Bages, és un petit nucli que, fins fa poc temps, estava deshabitat. Hi havien arribat a viure 40 persones, però l'èxode rural va fer que, als anys 70, es perdessin els últims habitants. Mig segle després, el poble recupera la vida. El Jordi Terrazas i la Raquel Servitja amb el seu fill són els tres nous habitants. Viuen a Cal Fuster i Ca l'Espinac, i hi han creat 'La petita granja de Claret', una explotació de cabres. No tenen aigua corrent, ni cobertura telefònica i, fins fa poc, tampoc tenien internet. A més, com que els drets de pastura es van perdre fa anys, tampoc reben cap subvenció per la granja, però tot i les dificultats tenen clar que el seu projecte tirarà endavant.